Le pagelle di Immobile - Morde il Sassuolo dopo la caccia alle sue caviglie. Lode a te, Re del gol!

"Il gol è pesante e tutt'altro che banale. Solo con quella giocata la Lazio poteva vincere". La Gazzetta dello Sport celebra così la prova, e soprattutto la rete decisiva, di Ciro Immobile nella sfida di ieri contro il Sassuolo. "Ha azzannato dopo essere stato colpito, c'era la caccia alle sue caviglie. Gli hanno negato un fallo (con rosso a Ferrari). Il gol vittoria vale nuovi sogni radiosi", sentenzia invece il Corriere dello Sport. Anche in una partita complicata, a tratti difficile, la Scarpa d'Oro in carica ha trovato così il modo di iscrivere il suo nome sul tabellino con un sinistro chirurgico che vale tre punti in classifica. "Lode a te, Re del gol!", è non a caso la nuova preghiera coniata da LaLazioSiamoNoi per il bomber biancoceleste.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

LaLazioSiamoNoi: 7,5