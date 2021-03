Le pagelle di Inzaghi: ha scelte limitate, ma regala un tempo alla Fiorentina

Al Benevento non basta la reazione nel secondo tempo. La squadra di Inzaghi ha regalato un tempo alla Fiorentina ed è stata punita dalla tripletta di Vlahovic. Brutti i voti per mister Inzaghi proprio a causa di quel primo tempo regalato nonostante le tante assenze. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Questo ha a disposizione, difficile inventarsi qualcosa di diverso. Però il primo tempo regalato così agli avversari..". Bocciato senza appello da TMW, voto 4,5: "A corto di terzini, adatta Improta e Barba, mentre davanti ripropone Gaich ma con Caprari e non Lapadula come si pensava. Tutta la prima parte dell’incontro è un vero e proprio incubo a occhi aperti: i suoi ad ogni azione avversaria subiscono gol, e sembrano incapaci di qualsivoglia reazione. Molto meglio invece il secondo tempo, anche grazie all’inserimento di Insigne. Con un mezzo episodio a favore potrebbero anche rientrare in partita, ma la Fiorentina trova ancora un altro varco da attaccare e va in porta facilmente segnando l’1-4. Pessimo momento per lui e per la sua squadra, che adesso comincia a vedere brutti scenari pararsi davanti".

