Le pagelle di Inzaghi - Non era il caso di tenere Acerbi centrale nonostante il ko di Radu?

La sua Lazio gioca un’ottima ora di gioco, mancando però negli ultimi venti metri e con sbavature decisive in fase difensiva. I biancocelesti di mister Simone Inzaghi tengono molto il pallone, ma il possesso risulta essere sterile, con poca incisività al momento del tiro in porta. La differenza con l’Inter sta proprio qui: i nerazzurri sono stati cinici, mentre i capitolini hanno creato ben poco. "Lazio bella per mezzora, ma poi si scioglie alla prima difficoltà. Rientra in partita e ne esce subito per i troppi errori difensivi. Hoedt e poi Parolo su Lukaku mostrano i loro limiti. Non era il caso di tenere Acerbi centrale nonostante il ko di Radu?", si chiede La Gazzetta dello Sport all'indomani del ko per 3-1 di San Siro. "Perde e interrompe la striscia di sei vittorie in campionato. Giusti i primi due cambi, ma ritarda l'ingresso di una punta di peso. Deve di nuovo rincorrere la zona Champions", sentenzia invece il Corriere dello Sport. E per Inzaghi, così, c'è una sola sufficienza in pagella stamattina.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

LaLazioSiamoNoi: 5