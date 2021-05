Le pagelle di Italiano: salvezza meritata, è lui l'arma in più del miracolo Spezia

vedi letture

Vincenzo Italiano è l'allenatore rivelazione della Serie A. La salvezza dello Spezia è in gran parte merito suo, quasi un miracolo per il valore della rosa rispetto alle altre. Contro il Torino il successo più bello, quello dell'aritmetica. Per La Gazzetta dello Sport merita il 7,5 in pagella: "Guida con perizia anche l'assalto che dà allo Spezia una salvezza tanto sorprendente quanto meritata". Per Il Secolo XIX è addirittura da 8: "E' stata l'arma in più del miracolo Spezia. Ha cavalcato la crisi del Torino e ha imbrigliato la squadra di Nicola in ogni reparto".

I VOTI DI ITALIANO

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Il Secolo XIX: 8