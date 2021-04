Le pagelle di Joao Pedro: decisivo due volte sull’1-0, poi converte in oro il cuoio

Il Cagliari batte la Roma e vede più vicina una salvezza che sembrava insperata. Tra i protagonisti c’è ancora una volta Joao Pedro, autore dell’assist per l’1-0 di Nandez e poi del definitivo 3-1. Oltre a questo, ricorda La Gazzetta dello Sport “si sacrifica tantissimo”. Voto 7 per il Corriere dello Sport: “Decisivo due volte sull’1-0, è protagonista in proprio convertendo in oro il cuoio”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5