Le pagelle di Juric - La Roma cambia spesso, ma è senza idee offensive

Un punto nelle ultime due giornate per Ivan Juric sulla panchina della Roma, con i giallorossi che faticano tantissimo a trovare la via del gol. Otto reti in altrettante giornate, uno dei peggiori reparti offensivi del campionato. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico croato è da 5,5 in pagella: "Imposta a 3, a volte difende a 4. Cambia spesso, ma il problema è che la Roma è senza idee offensive. Il finale è un giropalla continuo, sterile e inutile". Stesso voto da Tuttosport: "Visto che con la difesa a tre con Inzaghi perde quasi sempre, schiera la Roma col 4-2-3-1 che diventa un 4-4-1-1 in fase difensiva con le linee belle strette. Il risultato però non cambia…".

6 il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "La sua Roma tiene testa all’Inter fino al gol di Lautaro, frutto di due errori grossolani prima di Zalewski poi di Celik. La squadra ha qualche buona occasione che non riesce a sfruttare, ed è qui il grande problema evidenziato anche nelle altre sfide: la mancanza di cinismo e freddezza sotto porta".

5,5 invece il voto nelle pagelle targate TMW: "Sul piano difensivo, prova incoraggiante in un match in cui un paio di errori individuali si rivelano fatali. C'è molto da fare, invece, a livello di pericolosità".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Vocegiallorossa.it 5,5