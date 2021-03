Le pagelle di Lukaku - Il campo sotto i suoi piedi si inclina in discesa: locomotiva... dell'assist

Primo tempo in affanno: Lautaro Valenti lo marca a uomo e a tutto campo, ma nella ripresa ecco l'ennesima prestazione decisiva di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter. "Niente gol eppure dici: come si fa senza di lui? Due volte spara su Sepe col destro, ma la volata da football americano per lo 0-2 è l'ennesimo replay di un'azione cult", sentenzia La Gazzetta dello Sport sull'inarrestabile forza del bomber (anzi, stavolta assist-man) belga. "Le occasioni non gli mancano già nei primi 45', ma deve aspettare la ripresa per scatenare la locomotiva che è dentro di sé. Quando Eriksen lo lancia in contropiede, sembra che il campo sotto i suoi piedi si inclini in discesa. Galoppata e assist. Non è fortunato nelle conclusioni", scrive il Corriere dello Sport dandogli ben 7,5 in pagella. L'Inter e mister Conte sembrano proprio non poter più fare a meno del loro Romelu.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

FcInterNews: 6,5