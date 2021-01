Le pagelle di Mihaila: il piccolo Mutu si sblocca. Scatenato nel secondo tempo

Finalmente, Valentin Mihaila. Nella sconfitta del Parma in Coppa Italia, l’attaccante romeno classe 2000, autore del momentaneo 1-1, è stato considerato da più di un osservatore il migliore in campo. Così per il Corriere dello Sport, che opta per un ricco 7,5 e lo definisce “scatenato nel secondo tempo”. 7 sulle colonne di Tuttosport: per il quotidiano di Torino, Mihaila è bravo e altruista, sfortunato sulla traversa ma in grado di rifarsi con la rete. Solo 6,5 per La Gazzetta dello Sport: “Spinge già dal primo tempo. Avvisa la Lazio con la traversa”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

ParmaLive: 7