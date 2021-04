Le pagelle di Milinkovic-Savic: laziale nell’anima. Il suo gol vale molto per la volata Champions

vedi letture

Come spesso gli accade, Sergej Milinkovic-Savic è tra i migliori in campo della Lazio. Stavolta decisivo a tempo praticamente scaduto, con la rete che ha consentito ai biancocelesti di battere il Verona. Il 7 in pagella è pressoché unanime. “È il più decisivo - scrive La Gazzetta dello Sport - il suo 7° centro può valere molto per la volata Champions”. Il Corriere dello Sport evidenzia: “Gol pesantissimo, finendo da centravanti aggiunto. È laziale nell’anima”. Doppia fase esaltata anche da Tuttosport: “Tampona quando la squadra costruisce dal basso, attacca quando serve finalizzare”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

LaLazioSiamoNoi: 7,5