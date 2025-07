Napoli, torna d'attualità il nome di Milinkovic-Savic: è tra i preferiti di Conte

Il nome di Vanja Milinkovic-Savic torna con forza sul tavolo del Napoli, che continua a monitorare con attenzione il portiere del Torino come alternativa credibile - e competitiva - ad Alex Meret per la prossima stagione, quella del ritorno in Champions League.

Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il portiere serbo era stato vicinissimo al Napoli per una cifra intorno ai 18 milioni, ma la trattativa si era poi arenata. Ora, però, il club azzurro è tornato alla carica, e Moretto aggiunge un retroscena interessante: Milinkovic-Savic è uno dei primissimi nomi segnalati da Antonio Conte, che vuole aumentare la competitività tra i pali e alzare il livello della rosa in vista della nuova stagione europea.

Il classe ‘97, alto 2,02 metri, ha vissuto una stagione da protagonista con il Torino, dimostrandosi decisivo su rigore, dotato di una ottima tecnica di base e grande personalità. Qualità che derivano anche dal suo passato da centrocampista, ruolo in cui ha mosso i primi passi da giovane. È quindi molto più di un semplice “dodicesimo”: si tratterebbe di una scelta strategica per aumentare l’affidabilità del reparto.

La trattativa è concreta e viva, anche se il Napoli non intende pagare per intero la clausola da 19 milioni. Possibile invece uno scenario alternativo che includa una contropartita tecnica, e qui entra in gioco il nome di Cyril Ngonge: l’attaccante ex Verona piace molto al Torino, dove ritroverebbe Baroni, suo ex tecnico all’Hellas.