Le pagelle di Morata: il gol sbagliato sembra il manifesto della sua carriera

La Juventus cade in casa dell'Atalanta, senza CR7 in attacco son guai. Deludente la prestazione di Alvaro Morata, il peggiore dei bianconeri per tutti i quotidiani. 5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "Il gol sbagliato nel primo tempo, con un debole tocco sotto davanti a Gollini, sembra il manifesto della sua carriera: quel che poteva essere e ancora non è stato, e chissà se mai sarà. Poi un tiro prevedibile. Fine". Bocciato senza appello (4,5) da TMW: "Assente ingiustificato fino al 76' quando effettua l'unico vero tiro in porta. Nel primo tempo si mangia un'occasione clamorosa perché cerca il colpo di classe invece che il tiro di potenza. Male".

TMW - 4,5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5,5

Corriere della Sera - 5