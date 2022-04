Le pagelle di Mourinho: più che coraggio, è autolesionismo. Un incubo il ritorno a casa

Dopo dodici risultati consecutivi si ferma la striscia della Roma, caduta ieri a San Siro contro l'Inter in una sfida speciale per il grande ex José Mourinho. L'allenatore portoghese viene bocciato da noi di TMW così come da La Gazzetta dello Sport: "L'ovazione che gli tributa San Siro alla mezz'ora della ripresa è la sola cosa buona del pomeriggio". Il Corriere della Sera scrive che "il (secondo) ritorno a casa è un incubo". Ci va giù pesante con la critica il Corriere dello Sport: "Senza Cristante, schiera una squadra a trazione anteriore e va al massacro lasciando spazi pazzeschi a Calhanoglu. Va bene il coraggio, ma questo è al limite dell’autolesionismo".

I VOTI DI MOURINHO

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5