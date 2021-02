Le pagelle di Musacchio: annega nell’Olimpico allagato. Retropassaggio da horror

Tutto nasce dall’errore di Mateo Musacchio. Non certo l’unico responsabile nel 4-1 subito in casa dalla Lazio contro il Bayern Monaco, ma pur sempre autore dell’errore che in apertura ha spalancato le porte del gol a Lewandowski. “Il retropassaggio è da horror”, scrive La Gazzetta dello Sport a corredo di un 4 in pagella. Stesso voto per il Corriere dello Sport: “Hanno voluto trasformare il terreno dell’Olimpico nella fontana di Trevi e l’ex milanista ci annega subito. Da quel momento è buio pesto”. Più severo Tuttosport, che gli assegna 3: “Rigido e imballato come se non sentisse di essersela meritata”.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 3

Corriere della Sera: 4

LaLazioSiamoNoi: 4