Le pagelle di Osimhen: un lungo letargo senza spazi, poi si sveglia e va in cielo

"Un lungo letargo, a muoversi senza trovare spazi, e poi al 39’ si sveglia. All’improvviso: e va in cielo bruciando Rüdiger, a baciare il cross di Politano, ma Kepa lo riporta a terra. E lui non ci sta: e in un duello in area con Nacho si prende il rigore. Già, Nacho: avversario tosto". Il Corriere dello Sport sintetizza così la prova di Victor Osimhen contro il Real Madrid. Il nigeriano resta a secco di gol ma si guadagna il discusso calcio di rigore del pareggio in uno dei tanti duelli con Nacho.

"Non è una serata semplice, - recita la pagella di TMW - perché i centrali gli stanno col fiato sul collo e lo costringono a defilarsi. E proprio dalla fascia si guadagna la sua sufficienza (altrimenti non l'avrebbe avuta) quando conquista il calcio di rigore con uno dei tanti attacchi alla profondità". TuttoNapoli.net pone l'accento sui tanti duelli individuali della serata: "Fa a sportellate con i due centrali del Real e trova sempre il modo di essere pericoloso, con Kepa che gli nega il gol di testa".

I VOTI

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli.net: 6,5