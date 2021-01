Le pagelle di Parolo: lunedì fa 36 anni, il vizietto del gol non se lo toglie. Anche da difensore

vedi letture

Fa un po’ tutto e anche bene. Nella vittoria della Lazio contro il Parma, il primo gol porta la firma Marco Parolo, ex di serata e determinante per sbloccare la gara. Ma soprattutto impiegato da Inzaghi in tutte le posizioni del campo, come ricorda La Gazzetta dello Sport, voto 7: “Parte da terzino, fa il mediano, va a segnare il gol dell’ex. Jolly prezioso a 4 giorni dai 36 anni”. Sulla stessa linea anche il Corriere dello Sport: “Lunedì compirà 36 anni e il vizietto del gol non se lo toglie”. 6,5 per Tuttosport: “Tocca a lui sbloccare la partita con un gol da attaccante vero”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

LaLazioSiamoNoi: 7