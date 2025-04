Le pagelle di Pedro: gli dei s'inchinano. Il Divino segna 2 gol da campione

La Lazio pareggia 2-2 contro il Parma all'Olimpico, ma solo grazie a un super Pedro, che subentra dalla panchina e la salva con una doppietta. Per La Gazzetta dello Sport è da 7,5: "Con due gol da campione non fa affondare i biancocelesti. Si muove a tutto campo per scuotere la squadra". Stesso voto per il Corriere della Sera. Il Corriere dello Sport lo esalta ancora di più e lo premia con un 8: "Gli dei s’inchinano: un dardo sotto la traversa, il 2-2 finanche di testa. Il Divino". Per Tuttosport è "elettricità pura" e merita un 8: "Si reinventa centravanti con due gol da rapace nel cuore dell'area".

LaLazioSiamoNoi, sito tematico dedicato al club biancoceleste, decide di considerare da 9 la sua prestazione: "Come la sua maglia. Classe infinita, rialza la Lazio e riaccende lo stadio. Il primo colpo col sinistro, il secondo di testa. Perché ha una “testa” superiore a qualsiasi altro calciatore in campo. Campione senza tempo". Infine è da 8 per TMW: "Rimonta praticamente da solo il Parma dimostrando una volta di più di essere un campione. Alla sua età un rendimento così è spaventoso. Chapeau".

I voti

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8

LaLazioSiamoNoi: 9