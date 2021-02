Le pagelle di Romagnoli - Disastroso è dire poco: 4,5 è il voto più alto che prende in pagella

"Nell'azione del 3-0 sembra la lepre del mezzofondista, quello che per un po' corre davanti al campione per tirarlo, e che poi cede di schianto e lo lascia andare. Ma è calcio, non atletica. Romagnoli tentenna anche nel complesso, troppe indecisioni". La Gazzetta dello Sport boccia così, questa mattina, il capitano rossonero Alessio Romagnoli. "Il Milan concede all'Inter la possibilità di giocare con lo spazio a disposizione e per il capitano è un'impresa impossibile frenare Lukaku, come dimostrano in modo chiaro e impietoso le azioni dell'1-0 e del 3-0. Non regge l'urto fisico e in velocità non lo prende mai", è la sentenza del Corriere dello Sport sulla domenica disastrosa del Diavolo e, in particolare, della sua difesa. Gravemente insufficiente per tutti (non c'è un voto sopra il 4,5), Romagnoli ieri pomeriggio è inesorabilmente affondato con tutta la nave milanista, ricevendo il colpo di grazia da Lukaku sul 3-0.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

MilanNews: 4