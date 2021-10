Le pagelle di Sarri: vittoria poco sarriana, ma c'è del fuoco sotto il fumo. Cambi indovinati

Voti positivi per Maurizio Sarri dai quotidiani dopo il 3-1 rifilato all'Inter. La sua Lazio rischia qualcosa di troppo in difesa ma poi la capacità di reagire portando a casa tre punti importanti. "Non siamo ancora al sarrismo visivo, al gioco ipnotico, mnemonico e avvolgente" si legge su La Gazzetta dello Sport, ma i numeri su tiri e possesso ci dicono come ci sia del fuoco sotto il fumo. Per il Corriere della Sera si tratta di una vittoria molto poco sarriana. Il Corriere dello Sport parla di cambi indovinati, palleggio, spirito di sacrificio e lo esalta con un 7,5 in pagella.

I VOTI DI SARRI

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7