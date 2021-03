Le pagelle di Semplici: cambi tardivi. Il suo Cagliari sembra aver smarrito le idee

Dopo due vittorie di fila, il ruolino di Leonardo Semplici sulla panchina del Cagliari è pesantemente peggiorato. I rossoblù cadono anche a La Spezia e, anche per l'allenatore ex SPAL non mancano attenuanti, i voti non possono essere positivi. Da La Gazzetta dello Sport, come da noi di TMW, arriva un 5,5: "I cambi danno la scossa, ma sono tardivi". Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport: "Il suo Cagliari sembra aver smarrito le idee". Sufficienza invece per Tuttosport.

I VOTI DI SEMPLICI

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6