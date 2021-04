Le pagelle di Simy: il derby nigeriano è suo. Ha già segnato quanto Ibra

Il Crotone perde allo stadio Maradona contro il Napoli, ma Simy vince il duello tra centravanti con Osimhen. Lo scrive il Corriere dello Sport, voto 7,5 in pagella: “Il derby nigeriano è suo”. 15 gol in questo campionato per l’attaccante di Cosmi, e Tuttosport sottolinea: “Spietato come i grandi bomber sanno essere. Ha già segnato quanto Ibra”. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: “Non è da tutti segnare una doppietta al Maradona”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7