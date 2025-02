Le pagelle di Soulé: ottima gara anche contro il Monza, sta acquisendo sempre più fiducia

Migliora sempre di più la fiducia di Matias Soulé. L'attaccante della Roma ha disputato un'ottima gara contro il Monza, vinto poi dai giallorossi per 4-0 ieri sera all'Olimpico. "Cresce in fiducia e - si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport - autostima. Confeziona lui il gol del 2-0. Sta buttando via le tossine negative". "Mette la sua qualità al servizio della squadra e - riporta Tuttosport - scodella il perfetto cross per il colpo di testa vincente di Shomurodov".

"Ranieri lo sposta sulla trequarti di sinistra - analizza il Corriere dello Sport - ma è sulla destra che compie un’autentica magia ubriacando Kyriakopoulos e servendo un cioccolatino sulla testa di Shomurodov". "L'eurogol di Parma l'ha sbloccato - scrive TMW -. Mentalmente, ovviamente, perché sui piedi e sul potenziale non c'erano mai stati dubbi. La danza con cui confeziona l'assist per il 2-0 è un omaggio al fútbol che piace ai nostalgici, come chi scrive". Questo il commento di Vocegiallorossa.it: "Inizia a sinistra, poi va a destra e ubriaca di dribbling gli avversari, come in occasione dell’assist per il gol di Shomurodov. Sta prendendo fiducia!

Le pagelle di Matias Soulé

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Vocegiallorossa.it: 7