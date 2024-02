Le pagelle di Svilar: fenomenale ai rigori. È l'eroe della serata di Europa League

L'uomo decisivo della notte dell'Olimpico è Mile Svilar. Il portiere della Roma, che ha battuto il Feyenoord 5-3 dopo i calci di rigore, è da 7 per La Gazzetta dello Sport: "Bravo su Wieffer a negargli il 2-0. Poi va in vacanza fino alla fine, quando dice di no a Minteh. Eroe ai rigori". Il Corriere dello Sport lo premia con un 7,5: "Buona parata su Gimenez, bravo anche a seguire bene l’azione e a farsi trovare pronto in uscita. Fenomenale nei rigori". Il Corriere della Sera esagera con un 9 in pagella.

Proseguono gli elogi con l'8 di Tuttosport: "Incolpevole sul gol dell'1-0, resta attento evitando il possibile raddoppio di Gimenez e soprattutto para due rigori al Feyenoord". Per VoceGiallorossa è da 9: "Un paio di buone parate durante la partita, ma poi conquista, definitivamente, Roma parando qualsiasi oggetto volante non identificato. Scatenato". Infine è da 8 per TMW: "Non può nulla sul rimpallo del gol dell’1-0, bravo a negare il raddoppio a Wieffer pochi istanti più tardi rimanendo in piedi fino all’ultimo. Piazzato molto bene sulla conclusioni, puntuale nelle uscite ma è ai rigori che sale in cattedra parandone due".

I voti

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 9

Tuttosport: 8

VoceGiallorossa: 9