Le pagelle di Thuram - La Juve non può farne a meno: è il miglior acquisto della stagione

Nella stagione di alti e bassi della Juventus, la nota più positiva riguarda senza alcun dubbio Khephren Thuram. Il centrocampista francese è diventato il perno del centrocampo bianconero e la rete che ieri ha sbloccato il match contro il Bologna - con partecipazione di Skorupski - è la quarta in campionato, la quinta in generale, a cui vanno aggiunti anche sei assist. Non a caso, all'indomani del match, i quotidiani sono (quasi) tutti concordi ad assegnarli un 7 in pagella, a partire da TuttoMercatoWeb: "Il gol e tanto altro. Apre le marcature, tiene mezza Juve sulle sue poderose spalle. Il miglior acquisto della stagione, per distacco".

"Il gol all’alba del match, un sinistro prepotente sporcato dal portiere e tanto altro, tra cui due potenziali assist. Dominante e decisivo" scrive La Gazzetta dello Sport, stesso giudizio del Corriere dello Sport-Stadio: "Quando in mezzo al campo si apre un varco ci si infila e diventa inarrestabile. Lotta, inventa per i compagni e segna la rete dell’1-0".

Tuttosport scende a 6,5: "Questa Juventus non può più fare a meno di lui, e non forse non avrebbe dovuto nemmeno nei mesi scorsi: il suo apporto, per quantità e qualità, va ben oltre un gol tutto sommato fortuito, in cui Skorupski ci mette una zampa più che uno zampino". "Energia pura e prove da leader: quando prende la rincorsa, palla al piede, è un bel vedere. Il gol è figlio del coraggio e dell’intraprendenza", il commento de La Stampa.

Le pagelle di Kephren Thuram

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

La Stampa: 7

TuttoJuve: 7