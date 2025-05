Inter, Thuram: "Giocare col Barcellona è un incubo. Ritorno? Resta una sfida da 50 e 50"

Nel suo intervento ai microfoni di CBS Sports Golazo, Marcus Thuram ripercorre così la spettacolare sfida tra il Barcellona e l'Inter terminata 3-3 e che l'ha visto protagonista in positivo: "Le due cose più difficili contro di loro sono che devi stare basso per difenderti contro di loro, puoi colpirli in contropiede ma il campo è molto grande e ti pressano. Per cui è veramente difficile uscire dal pressing. La seconda cosa è che abbiamo cercato di pressarli quando aveva palla il portiere, ma hanno giocatori molto tecnici e venivano tra le linee. E' un incubo giocare contro questi giocatori. Il colpo di tacco? Penso al modo migliore di toccare la palla e di essere creativo ed è andata bene".

Ottimismo per il ritorno? "Resta una sfida da 50 e 50, soprattutto dopo il pareggio fuori casa. Mi aspetto che avranno molto la palla anche al ritorno, ma che magari ce l'avremo un po' di più anche noi visto che giocheremo in casa. Ma penso che sarà lo stesso tipo di partita. Il Barcellona gioca alto ma hanno undici giocatori nella tua metà campo, sempre in pressing. Devi trovare la soluzione".

Barcellona-Inter 3-3, ecco di seguito il tabellino della gara:

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde (42' Garcia), Cubarsi (38' st Christensen), Martinez, Martin (1' st Araujo); de Jong, Pedri (38' st Gavi); Yamal, Olmo (22' st Lopez), Raphinha; Torres. Allenatore: Flick

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries (36' st Darmian), Barella, Calhanoglu (26' st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (11' st Augusto); Lautaro (1' st Taremi), Thuram (36' st Zielinski). Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Turpin

Marcatori: 1' Thuram (I), 21' e 18' st Dumfries (I), 25' Yamal (B), 38' Torres (B), 20' st aut. Sommer (B)

Ammoniti: Calhanoglu (I), Cubarsi (B)