Le pagelle di Vidal - Che lezione ai suoi modesti successori. Gol di cresta dopo il bacio di Giuda

Bacia lo stemma della Juve prima della gara. Poi la punge, di testa e di cresta, ma non esulta. Gol a parte, e non è un dettaglio, dà lezioni di centrocampo ai suo oggi piuttosto modesti successori in bianconero. Il grande ex del derby d'Italia, Arturo Vidal, è stato così senza alcun dubbio uno dei principali protagonisti della notte di San Siro. "Gli appartiene l'1-0, lo progetta perché per due volte apre a destra e posa l'ultima pietra con il colpo di... cresta. Arturo ritorna duro proprio contro la 'sua' Juve, maltratta CR7. L'omaggio allo stemma bianconero somiglia al bacio di Giuda", scrive del centrocampista cileno La Gazzetta dello Sport di questa mattina. "Dopo il gol su rigore a Firenze in Coppa Italia, ecco subito dopo il primo in campionato. Se si inserisce, se pensa al gioco in funzione offensiva è ancora lui, il Vidal che proprio la Juve ricorda bene. Sul gol, inserimento, stacco, colpo di testa preciso, tutto fatto bene. Ci prova ancora, con meno fortuna ma sempre con pericolo", fa prontamente eco alla rosea il Corriere dello Sport. Voto 7-7,5 in pagella più che meritato, dunque, per King Arturo.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

FcInterNews: 7,5