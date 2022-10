Le pagelle di Vlahovic: decisivo nell'1-1, poi si mangia un gol. Non riesce a incidere

La partecipazione al primo gol non basta per salvare Dusan Vlahovic dalle insufficienze. Dopo la sconfitta per 4-3 della Juventus contro il Benfica in Portogallo, La Gazzetta dello Sport, come il Corriere della Sera, ha assegnato un 4,5 al serbo: "Ha il merito di essere decisivo in occasione dell'1-1, però si mangia la rete che potrebbe rimettere la Juve in partita". Di un punto più alto (5,5) il giudizio del Corriere dello Sport: "Rapace con il tocco sporco sull'1-1 di Kean. Si danna per essere un fattore, esce per un problema muscolare". Bocciatura totale invece per Tuttosport, che lo valuta con un 5: "Ispira il gol con un'azione di forza. Si vede che è smanioso di segnare, ma non riesce a incidere". TuttoJuve lo sprona a far meglio con un 5,5: "Dal giocatore più pagato nell’epoca recente da parte della Juventus ci si aspetta sicuramente di più". Infine è da 5 per TMW: "Dopo l'1-1 di Kean Otamendi lo tiene al guinzaglio, sempre lontano dalla porta. A inizio stagione i paragoni con Haaland si sprecavano, adesso parliamo di pianeti diversi".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoJuve: 5,5