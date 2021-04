Le pagelle di Vlahovic: una sentenza. Gli arrivano due palloni e li trasforma in una doppietta

Dusan Vlahovic non basta alla Fiorentina. I viola perdono contro l’Atalanta, nonostante i due gol del centravanti, che nonostante la giovane età si prende sulle spalle tutto il peso dell’attacco gigliato. “Una doppietta che illude i viola”, scrive Tuttosport, volo 7. Più generosa La Gazzetta dello Sport: “Una sentenza. È il primo classe 2000 a segnare 20 gol in A”. 7,5 anche per il Corriere dello Sport: “Prende botte, va giù e si rialza. Poi gli danno due palloni due e li trasforma in una doppietta”

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

FirenzeViola: 7,5