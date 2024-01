Le pagelle di Yildiz: gol da fenomeno per il predestinato. È un diamante puro

Kenan Yildiz sta bruciando tutte le tappe ed è già una mezza certezza per la Juventus. Dopo il gol a Frosinone, provoca un autogol e ne segna un altro nel 6-1 alla Salernitana, giocando però poco più di 25 minuti, recupero compreso. Per La Gazzetta dello Sport è da 7: "Non perde occasione per mettere in mostra la sua classe: entra e scaturisce l'autorete di Bronn e poi segna uno splendido gol portandosi via tre avversari. Predestinato". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Prima palla, gol mezzo mangiato, ma diventa autogol di Bronn. Seconda: gol da fenomeno".

Il Corriere della Sera e Tuttosport alzano il voto del classe 2005 a 7,5: "Subito libero al tiro, ma non calcia benissimo nell'uno contro uno con Fiorillo ed è poi fortunato sul rimpallo. Poi si scalda e segna un gol da campione in purezza; dribbling palla al piede tra quattro avversari e tiro imparabile. Siamo di fronte a un diamante puro". D'accordo anche BianconeraNews: "È un giocatore di un'altra categoria, altro gol da fenomeno". Infine è da 7 per TMW: "Entra con un solo quarto di match a disposizione, gli basta per innescare l'autogol di Bronn prima, e per firmare in slalom gigante il 5-1 poi. Magico".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

BianconeraNews: 7,5