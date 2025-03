Le pagelle di Yildiz: perché farlo giocare? Primo tempo da numero 10 dell'Atalanta

Kenan Yildiz non è riuscito a fare la differenza contro l'Atalanta, anzi. La Juventus ha perso 4-0 in casa e lui è stato tra i peggiori in campo. Per La Gazzetta dello Sport è da 4: "Resiste un tempo, debilitato da un virus, e manda due volte in porta la Dea con passaggi sbagliati. Perché farlo giocare?". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Non è al meglio e può essere una parziale scusante, ma sbaglia troppe cose che per lui dovrebbero essere il pane quotidiano. Conseguenza: sostituito all'intervallo". Nessuno gli assegna più di 4, neanche Tuttosport: "Ha l'attenuante del virus che l'ha azzannato proprio alla vigilia del match, ma il suo apporto è controproducente: impalpabile nella metà campo offensiva, nel solo primo tempo arma la conclusione dal limite di De Roon e poi il contropiede di Lookman con un errore in uscito dal basso e con un pallone perso in modo ingenuo". Riceve una bocciatura pesantissima pure dal Corriere della Sera: "Primo tempo da numero 10 dell'Atalanta: il tocco per De Roon che sfiora il raddoppio, e la palla persa che spalanca il contropiede di Lookman. Debilitato dalla gastroenterite, esce all'intervallo".

TuttoJuve alza leggermente il suo voto portandolo a 5: "Semplicemente impalpabile in fase offensiva". Infine è da 5 per TMW: "Non è al meglio e si vede. Se gli esterni dell'Atalanta puntano costantemente l'uomo, quelli della Juve sono dei veri desaparecidos. Lo si vede, difatti, solo al momento del cambio".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4

TuttoJuve: 5