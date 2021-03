Le pagelle di Kessie: sovrasta lo United. E sulla rete annullata restano forti dubbi

Non segna, Franck Kessie. Eppure per tutti o quasi è il migliore in campo della sfida fra Manchester United e Milan. O meglio, “segnerebbe ma una mano galeotta ravvisata dall’arbitro annulla tutto”, raccontiamo su TMW. La descrizione della Gazzetta dello Sport è ancora più esaltante: “Il Presidente non sbaglia un colpo. Sovrasta lo United, giocatore universale”. Per il Corriere dello Sport sulla sua prova non c’è dubbio alcuno, a differenza che sulla decisione dell’arbitro di annullare il suo gol. “Conferma il momento di dominanza”, spiega invece Tuttosport

Le pagelle di Kessie

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7

la Repubblica - 7,5

Corriere della Sera - 7