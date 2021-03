Le pagelle di Mayoral: senza Dzeko non si fa sentire. Conferma limiti di concretezza

L'assenza di Edin Dzeko pare costringere Borja Mayoral a una continua situazione di equilibrismo. Perché lo spagnolo non ha più il paravento del bosniaco, pronto a uscire dalla panchina per cambiare il risultato. L'ex Real Madrid lotta e apre gli spazi per gli inserimenti dei compagni, ma certamente è tutt'altro che contundente, pur non lasciando punti di riferimento ai difensori. Però, come spiega Tuttosport, conferma limiti di concretezza contro una difesa molto chiusa. Segnerebbe, ma non vale.

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5