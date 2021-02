Le pagelle di Messias: scrittore di talento, ma perde il filo. Evanescente a parte due tiri

Può essere paragonato a uno scrittore di talento, come spiega il Corriere della Sera che tutto a un tratto smarrisce il filo della narrazione. In effetti parte bene, rientrando e aggirando Alex Sandro, per il primo sussulto per Buffon. Peccato poi che sia evanescente, al netto di un paio di conclusioni che vanno a scaldare i guantoni del portiere avversario. È comunque una vittoria per chi a fine 2018 giocava nel Gozzano, a due passi dallo Stadium, come ricorda La Gazzetta dello Sport.

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5