Le pagelle di Pau Lopez: piazza il coccodrillo in barriera, prende gol lo stesso

Serata terribile per Pau Lopez, portiere della Roma che è tornato a essere il titolare anche per gli acciacchi di Mirante. Lo spagnolo compie una topica contro il Napoli: piazza comunque il coccodrillo in barriera, poi però si sistema dietro sperando di fermare la tempesta con un ombrello, mentre Mertens lo beffa con un arcobaleno. Come spiega Il Corriere dello Sport ripiomba nella mediocrità all'esame con i grandi. Invece l'uscita sul secondo gol è incomprensibile, mentre i voti sono ovviamente ultra insufficienti.

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5