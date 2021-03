Le pagelle di Pirlo: i cambi anni 70, niente strategie alla Sun Tzu. Addio allo Scudetto?

È la giornata più nera per il Pirlo tecnico della Juventus. Perché dopo la serata contro il Porto, comunque tutt'altro che felice, c'è il problema di non avere più alibi. Ha tutta la settimana per arrivare alla partita, finalmente, ma lo spettacolo non è all'altezza. Sicuramente perché è in emergenza e ha pochissima possibilità di cambiare, però è anche vero che i due cambi - riporta La Gazzetta dello Sport - sembra una situazione anni 70. Le particolari strategie alla Sun Tzu non funzionano. Serviva una gara heavy metal, sottolinea Il Corriere della Sera, ma è una giornata da musica leggerissima. Potrebbe essere una situazione che fa salutare lo Scudetto.

TMW: 5

Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4