Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

DIONISI VERSO IL SASSUOLO, L'EMPOLI VIRA SU ANDREAZZOLI. JUVE ALLA CACCIA DI UN VICE-SZCZESNY E SI LAVORA AL RINNOVO DI DYBALA. INTER, HAKIMI VIA SOLO PER SOLDI. KOSTIC O EMERSON ROYAL PER SOSTITUIRLO. A CENTROCAMPO PIACE NANDEZ. MILAN: SI TRATTA PER DALOT E GIROUD. LAZIO ALLA CACCIA DI ESTERNI OFFENSIVI: SPUNTA ORSOLINI. XHAKA VERSO LA ROMA. IL NAPOLI PENSA A DE KETELAERE. MIGUEL VELOSO RINNOVA CON L'HELLAS. FIORENTINA-OLIVEIRA CI SIAMO

Si sta per completare il domino degli allenatori con il Sassuolo che ha accelerato per Alessio Dionisi a cui è stato offerto un biennale con opzione per un ulteriore anno. L'Empoli, che ha definitivamente rotto i ponti con l'ormai ex tecnico, punterà sul ritorno di Aurelio Andreazzoli. Resta da sistemare così solo la panchina della Sampdoria che dopo aver perso Dionisi potrebbe virare con decisione su Vieira.

La Juventus è alla caccia di un secondo affidabile visto l'addio di Buffon. Nella lista della dirigenza bianconera c'è il granata Salvatore Sirigu oltre a David Ospina del Napoli e Sergio Romero svincolato dopo l'esperienza al Manchester United. Per quanto riguarda il centrocampo resta sempre d'attualità il ritorno dal Barcellona di Miralem Pjanic che avrebbe chiesto al club catalano di poter partire dopo una stagione opaca. In avanti infine si lavora al rinnovo di Paulo Dybala con la società bianconera che però non sembra intenzionata ad andare oltre i 10 milioni di euro.

Anche l'Inter è alla caccia di un portiere e guarda in casa Hellas con l'obiettivo di portare in nerazzurro Marco Silvestri che andrebbe a completare il reparto affiancando Handanovic e Cordaz. In difesa Achraf Hakimi è in uscita, ma partirà solo per soldi cash (80 milioni la richiesta) visto che l'Inter ha rifiutato le proposte del Chelsea che volevano inserire Zappacosta o Emerson Palmieri nell'affare. Sul laterale ex Real c'è anche il Paris Saint-Germain. Per sostituirlo il club sta chiudendo con l'Eintracht Francoforte per Filip Kostic, valutato fra i 20 e i 25 milioni di euro. L'altro nome che piace è quello di Emerson Royal del Barcellona. A centrocampo invece si punta Leandro Paredes del PSG, ma anche il cagliaritano Nahitan Nandezè un profilo che interessa con Nainggolan che potrebbe tornare in Sardegna per facilitare l'affare. In casa Milan invece si lavora alla conferma di Diogo Dalot il cui prestito potrebbe essere rinnovato con l'inserimento di un diritto o un obbligo di riscatto. Sempre in difesa potrebbe arrivare la conferma di Mattia Caldara nonostante qualche sondaggio nei giorni scorsi. Per quanto riguarda l'attacco invece l'obiettivo resta sempre Olivier Giroud, ma solo se si potrà prelevare a costo zero. Col giocatore è già stato trovato un accordo sulla base di un biennale da 4 milioni di euro.

Lavori in corso in casa Lazio per soddisfare le richieste del nuovo allenatore Sarri e mettergli a disposizione uomini adatti al suo 4-3-3: a partire dagli esterni d'attacco. Politano, Shaquiri e Rashica sono i primi nomi in lista con il primo che appare però difficile da raggiungere. Ma piace molto anche Riccardo Orsolini del Bologna che il tecnico voleva già alla Juventus. Per quanto riguarda il centrocampo piacciono molto Nahitan Nandez del Cagliari, seguito anche dall'Inter, e Morten Thorsby della Sampdoria. Il centrocampista svizzero Granit Xhaka è sempre più vicino alla Roma. Lo svizzero dovrebbe firmare un quinquennale, mentre con l'Arsenal si tratta sul prezzo del cartellino con ancora 3 milioni di differenza fra domanda (18) e offerta (15). Il Napoli invece rischia di perdere Fabian Ruiz attratto dal ritorno in Spagna dove lo cercano Barcellona, Real e Atletico. Il club partenopeo però non ha intenzione di chiedere meno di 60 milioni di euro per il suo cartellino. Per sostituirlo il nome caldo è quello di De Ketelaere del Brugge. In difesa invece è sfida contro l'Atalanta per Reinaldo Mandava del Lille. Mentre è a un passo il centrocampista Basic che si trasferirà in prestito con obbligo dal Bordeaux. Per la difesa gli obiettivi sono principalmente due: Marcos Senesi del Feyenoord e Becir Omeragic dello Zurigo.

Il Sassuolo potrebbe perdere nella prossima stagione il fantasista Filip Djuricic attratto dalle sirene inglesi di West Ham, Southampton e infine Watford. Per sostituirlo potrebbe arrivare dall'Empoli Bajrami, ma si lavora anche per Stulac nelle trattative per liberare Dionisi. Miguel Veloso continuerà a essere la guida dell'Hellas Verona anche nella nuova stagione e con Di Francesco in panchina. Il portoghese ha firmato il rinnovo di contratto per un'altra stagione, dunque con scadenza nel 2022. Fiorentina e Porto stanno limando gli ultimi dettagli per la chiusura dell'affare di Sergio Oliveira, centrocampista che sarà, con ogni probabilità, il primo rinforzo per Gennaro Gattuso. L'operazione si chiuderà a 20 milioni, ma la discussione riguarda i bonus: c'è una forbice di 2 milioni tra i club, ma è possibile che l'accordo si chiuda a 17 milioni più 3 in base ai risultati.

DOPPIO COLPO DEL PSG: WIJNALDUM E KALIMUENDO. POGBA VERSO IL RINNOVO COL MANCHESTER UNITED. SI LAVORA ALLO SCAMBIO LINGARD-RICE COL WEST HAM. JOAO MARIO PUÒ RESTARE ALLO SPORTING LISBONA. LAXALT ALLA DINAMO MOSCA. PASTORE SOGNA IL RITORNO AL TELLERES

Doppio colpo del Paris Saint-Germain nella giornata appena passata. Il club francese ha infatti messo sotto contratto il centrocampista Georginio Wijnaldum che ha firmato un triennale e fatto valere il diritto di veto al riscatto del giovane Arnaud Kalimuendo che torna così nella capitale dopo l'ottima stagione al Lens.

Dalla possibile cessione al rinnovo del contratto. E' uno scenario possibile per Paul Pogba, centrocampista francese legato ai red devils da un altro anno di contratto. Il Manchester United ha avviato i contatti col suo procuratore Mino Raiola per discutere del prolungamento dell'attuale accordo. Il club inoltre è al lavoro con il West Ham per uno scambio di giocatori: Jesse Lingard resterebbe Londra con Declan Rice che invece si trasferirebbe verso il nord dell'Inghilterra.

Il futuro di Joao Mario sarà ancora allo Sporting Lisbona anche se la distanza fra domanda e offerta con l'Inter è ancora di due milioni di euro: 7,5 la richiesta dei nerazzurri, 5,5 l'offerta dei lusitani. Il Siviglia si prepara a rivoluzionare il reparto offensivo, che rimarrà molto probabilmente orfano di Luuk de Jong. L'attaccante olandese medita un ritorno in patria, dove il PSV è pronto ad accoglierlo, e il suo posto potrebbe essere preso da Umar Sadiq. L'attaccante dell'Almeria, piace molto sia al ds Monchi che a mister Lopetegui. Ha una clausola di 60 milioni. Il futuro di Diego Laxalt sarà lontano sia dal Celtic sia dal Milan: il giocatore infatti è vicino al trasferimento alla Dinamo Mosca in Russia. Intento il club scozzese ha annunciato che sarà Ange Postecoglou il nuovo tecnico. Dopo aver ufficializzato la sua partenza dall'Olympique de Marseille, Hiroki Sakai ha trovato un nuovo club. Il difensore giapponese torna in patria e firma con l'Urawa Red Diamonds. Attraverso i propri canali ufficiali, l'Al-Hazem ha annunciato l'acquisto di Vladimir Golemic. Il difensore serbo, 29 anni, lascia il Crotone da svincolato e si trasferisce dunque in Arabia Saudita dopo tre stagioni trascorse in Italia con la maglia dei pitagorici.

Infine il fantasista della Roma Javier Pastore, nonostante altri due anni di contratto con il club giallorosso è pronto a dire addio all'Europa e tornare in patria. Il sogno è vestire la maglia del Telleres, la squadra della sua città dove è cresciuto e si è affermato prima del grande salto oltreoceano.