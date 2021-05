Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

La prima settimana di postseason è andata via in fretta fra l’addio a Fabio Paratici, il saluto ad Andrea Pirlo e l’accoglienza per il ritorno di Massimiliano Allegri. Non proprio cinque giorni di relax alla Continassa ma di lavoro incessante per programmare un futuro che, per forza di cose, alla Juventus deve essere migliore di quanto vissuto nella stagione appena conclusasi. Per questo motivo il lavoro prosegue alacremente per strutturare dirigenza, con Maurizio Arrivabene a un passo dal diventare il prossimo amministratore delegato di Madama, e rosa che il tecnico livornese forgerà in prima persona. Partendo dall’attacco dove quasi tutte le situazioni sono in bilico.

MORATA, ANCORA PRESTITO - Álvaro Morata resterà alla Juventus almeno per un’altra stagione. La decisione è stata presa: c’è la volontà di rinnovare il prestito dell’attaccante classe 1992 dall’Atletico Madrid, club al quale la Vecchia Signora ha comunicato la propria decisione e tentato di ottenere uno sconto sulla cifra stipulata nell’accordo biennale. Missione però fallita con i colchoneros che otterranno tutti e 10 i milioni di euro pattuiti lo scorso settembre. Discorsi sul possibile acquisto del cartellino rinviati così all’estate del 2022. 20 gol e 12 assist in 44 presenze, ma anche la stima di Allegri: questi gli ingredienti che sono valsi la riconferma per il numero 9 iberico.

DIALOGO DYBALA, ATTESA CR7 - Sistemato Morata, si passerà agli altri due: Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese fa caso a sé considerata la grandezza del personaggio e scioglierà a breve le riserve in un confronto diretto con la Juventus. Una partenza di CR7 infatti va programmata e organizzata per tempo con i diretti interessati, anche per poi avere margine di manovra in termini di riflessioni su come sopperire, eventualmente, alla sua pesantissima partenza. Per risolvere la “grana” Dybala (contratto in scadenza nel giugno del 2022) invece verrà aperto in settimana un dialogo con l’agente dell’argentino Jorge Antun. Contatto per riaprire la discussione e riscaldare una situazione ormai congelata da mesi. Difficile che la Juve si spinga alla cifre richieste da Dybala, molto più probabile che i bianconeri vogliano rimettere al centro del progetto l’argentino convincendolo ad accettare una cifra simile a quella percepita al momento. Col fattore Allegri e con la voglia di rilanciarsi nella squadra che Dybala ha sempre detto di amare e dalla quale non vuole separarsi. La Juventus va all’attacco.

INTER

Il giorno dopo la vittoria della Champions League, il Chelsea piomba su Romelu Lukaku. Lo riporta The Guardian dall'Inghilterra, spiegando come per il tecnico Thomas Tuchel l'acquisto di una nuova prima punta sia la priorità assoluta sul mercato. "L'Inter - scrive il quotidiano - farà di tutto per raccogliere fondi privandosi di Achraf Hakimi e di Lautaro Martinez e non vuole perdere Lukaku". Dopo la stagione deludente di Timo Werner, Tuchel vuole investire su una nuova punta che possa incidere maggiormente e il nome di Lukaku sarebbe preferito anche ad Harry Kane, la cui volontà è quella di lasciare il Tottenham. "Una reunion tra il Chelsea e Lukaku - conclude The Guardian - potrebbe essere fattibile viste le grosse difficoltà finanziarie del club italiano che ora ha bisogno di vendere. Lukaku sta ragionando sul suo futuro dopo l'addio di Antonio Conte negli scorsi giorni".

MILAN

Il Barcellona ha presentato la sua offerta e adesso è in attesa di risposte. I contatti tra le parti della scorsa settimana hanno portato il presidente Laporta a presentare la sua offerta per l'estremo difensore classe '99, in scadenza di contratto col Milan. E l'offerta è di quelle importanti: 10 milioni di euro a stagione per le prossime cinque stagioni. Senza clausole.

Ora dovrà essere il portiere della Nazionale a decidere. Perché sullo sfondo ci sono altri due club interessati che però non hanno ancora formulato un'offerta concreta: il PSG, nonostante il recente rinnovo di contratto di Keylor Navas, e la Juventus, che però per ora non cambia strategia: vuole prima trovare una sistemazione per Szczesny. E quindi chiede più tempo.

Il Barcellona invece è pronto a chiudere in tempi rapidi, per poi solo successivamente capire cosa fare con ter Stegen, nel mirino del Borussia Dortmund.

Dopo Mike Maignan, ecco Fikayo Tomori: il Milan ha trovato l'intesa col Chelsea e col giocatore per il riscatto. La cifra fissata era di 28 milioni di euro. Il centrale difensivo è a tutti gli effetti rossonero. Attesi i comunicati.

Olivier Giroud a un passo dal trasferimento al Milan. La tv inglese Sky Sport annuncia di un accordo praticamente a un passo tra il club rossonero e il centravanti francese, in scadenza di contratto coi blues. Il Chelsea che lascerà andare via a parametro zero il centravanti classe '86 è inoltre pronto ad ascoltare offerte anche per altri due giocatori, ufficialmente sul mercato: Tammy Abraham ed Emerson Palmieri.

NAPOLI

Il rinnovo di Lorenzo Insigne (scadenza giugno 2022) può diventare un problema per il Napoli? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: tra il Napoli e il suo calciatore più carismatico esistono distanze incalcolabili, perché una trattativa vera, autentica, al di là delle manifestazioni reciproche non è mai cominciata. L’ultima firma di Lorenzo Insigne risale al 17 aprile del 2017, con il capitano azzurro che firmò un ricco quinquennale da 4,5 milioni a stagione. Il Napoli oggi ha la necessità di rivedere il proprio monte-ingaggi, nel quale la voce Insigne incide (al lordo) per poco meno di dieci milioni: per questo De Laurentiis vorrebbe ritoccare, verso il basso, lo stipendio del fantasista.

ROMA

L'Europeo si sta avvicinando, ma ci sono diversi giocatori che ancora non conoscono il proprio futuro. La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla situazione mercato in casa Italia: tra i tanti c'è anche Alessandro Florenzi, che non verrà riscattato dal Paris Saint-Germain e tornerà alla Roma. L'Inter, vista la necessità di trovare un esterno tutta fascia, potrebbe tentare l'assalto: il tutto però dipenderà dalla richiesta del club giallorosso.

LAZIO

La Juventus non eserciterà l'opzione prevista dall'accordo stipulato due anni fa con Maurizio Sarri per il terzo anno di contratto con il tecnico ex Napoli e Chelsea: il limite era proprio la giornata di oggi e il club bianconero ha scelto di non avvalersene. Di conseguenza, scatterà la penale da 2,5 milioni che Juve gli verserà, rendendolo di fatto svincolato e libero di accasarsi con chi vorrà. La Lazio non aspettava altro per fare la propria mossa e già nelle prossime ore potrebbero esserci novità interessanti.

FIORENTINA

Un’idea per la Fiorentina. In caso di partenza di Dragowski occhi puntati in casa Sassuolo, piace molto il portiere Andrea Consigli, che ha ancora un anno di contratto con la società neroverde. Primi approcci tra le parti, la Fiorentina punta Consigli.

VENEZIA

Paolo Zanetti deciderà questa settimana il suo futuro. Ci pensa l'Udinese, in caso di divorzio da Luca Gotti, ma questa settimana il giovane allenatore classe '82 incontrerà i dirigenti del Venezia per capire se è possibile andare avanti insieme, soprattutto con quali programmi.

Zanetti ha altri due anni di contratto col Venezia, il rinnovo è scattato automaticamente dopo la promozione in Serie A. Ora però è giunta l'ora di capire se è possibile andare avanti insieme: incontro nei primi giorni di questa settimana. Con l'Udinese che attende interessata.

SPEZIA

E' domani il giorno in cui lo Spezia proverà a blindare Vincenzo Italiano. Confermato il summit, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, tra la dirigenza del club ligure e il tecnico. Lo Spezia non molla: vuole trattenere Italiano ed è pronto a rinnovare il contratto con l'allenatore della promozione e della salvezza. Attendono in molti l'esito del summit, dal Sassuolo all'Hellas Verona.