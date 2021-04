Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 aprile

DYBALA-JUVE, MATRIMONIO IN BILICO. DUE NOMI PER SOSTITUIRLO. ANCHE MORATA POTREBBE LASCIARE, RISCATTO PER CHIESA INVECE SICURO. NO ALLO UNITED PER KULUSEVSKI. UFFICIALE IL RINNOVO DI DRAGUSIN. MILAN, AVANTI CON PIOLI ANCHE SENZA CHAMPIONS. THAUVIN VERSO IL RINNOVO CON L'OM, ORA ROSSONERI SU IKONE. CARBONI-CAGLIARI VERSO IL RINNOVO. MAXIME LOPEZ, MANCA UNA PRESENZA AL RISCATTO E AL QUADRIENNALE COL SASSUOLO. FERRERO APRE AL RINNOVO DI QUAGLIARELLA. MUSACCHIO VERSO IL BETIS. L'HELLAS PRONTO A RISCATTARE DIMARCO. IL MANCHESTER CITY SU BARAK

Il futuro di Paulo Dybala è uno dei principali rebus da sciogliere in casa Juventus. Il ritorno in campo e al gol gli ha ridato il sorriso, ma il contratto è pur sempre in scadenza nel 2022 e la permanenza a Torino non è affatto scontata. Il club bianconero punterebbe a una cessione che possa portare in cassa una plusvalenza da 50 milioni di euro, utili per i conti di fine stagione. Sul tavolo, i contatti con il Barcellona e il PSG, da dove potrebbe tornare in Italia Mauro Icardi, con tanto di incontro con Wanda Nara già fissato. Intanto parla l'agente, Jorge Antun: "Pensiamo al presente, Paulo adesso vuole solo giocare e fare bene in questo finale di stagione". Qualora le strade dovessero separarsi questa estate, ci sono due nomi: Moise Kean, attualmente in prestito al PSG ma che non vuole tornare all'Everton, e Sergio Aguero, che lascerà il Manchester City in scadenza di contratto dopo undici anni.

Paulo Dybala non è l’unico tema caldo, per quanto riguarda l’attacco della Juventus. In bilico c’è anche il futuro di Alvaro Morata, attualmente in prestito dall’Atlético Madrid e per il quale i bianconeri hanno due strade: rinnovare il prestito per un’altra stagione pagando 10 milioni o esercitare subito il riscatto fissato a quota 45. Da escludere questa seconda via, ma anche la prima non sarebbe così probabile. Anzi, l’Atletico si prepara a riaccogliere Morata e sarebbe improbabile che la Juve eserciti il rinnovo automatico, con l'obiettivo di aprire una nuova trattativa a cifre più basse.

100 milioni di plusvalenza entro fine giugno. È l’obiettivo della Juventus, dettato dalle esigenze di bilancio. Tale che per molti calciatori bianconeri la società aspetta soltanto l’offerta giusta. Non per tutti, però: la Vecchia Signora avrebbe alzato il muro per De Ligt, ma anche per Dejan Kulusevski. No secco al sondaggio del Manchester United nei confronti dello svedese. D’altra parte, fare plusvalenza sarebbe stato complicato visto l’investimento sostenuto pochi mesi fa.

A qualcuno sembravano tanti, ma a conti fatti non lo sono. Parliamo dei 60 milioni di euro complessivi di valutazione per Federico Chiesa, ampiamente divisi tra prestito (3 per il primo anno e 7 per il secondo), riscatto (40, obbligatorio a determinate circostanze sempre più vicine) e bonus (10, anch’essi non complicati). E la Juve sarebbe comunque intenzionata a esercitare il riscatto (previsto entro giugno 2022) a prescindere dal raggiungimento degli obiettivi prefissati (60% presenze, 10 gol e 10 assist, piazzamento nelle prime quattro, tutti relativi alla stagione 2021/2022).

La Juventus ha blindato il difensore Radu Dragusin. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club campione d'Italia ha reso noto che il calciatore classe 2002 ha firmato un nuovo contratto fino al 2025. Firma importante per la Juventus, che in questo modo non perde a parametro zero questo promettente difensore rumeno il cui precedente contratto era in scadenza a giugno.

548 giorni alla guida del Milan. Non è ovviamente un record, ma Stefano Pioli può sorridere per la continuità che è riuscito a dare alla sua avventura al Milan. Quello di Pioli infatti è il dato di permanenza più lungo dai tempi di Max Allegri, tecnico dell'ultimo scudetto rossonero. L'allenatore, all'interno del club, piace un po' a tutti e il suo lavoro ha portato ad una crescita anche più veloce del previsto. Proprio per questo motivo, le premesse per aprire un lungo ciclo ci sono tutte. Il Milan infatti sembra intenzionato a dare piena fiducia a Pioli a prescindere, anche in caso di mancato quarto posto.

Arrivano nuove conferme sull'interesse da parte del Milan per Jonathan Ikone. Quello del francese classe '98, autore quest'anno di 7 gol e 7 assist nelle 41 presenze con il Lille, è oggi il primo nome in cima alla lista dei desideri rossonera, secondo le ultime raccolte da TMW. Anche se le difficoltà non mancano: su tutte, quella legata alla valutazione. Il Lille, da sempre bottega estremamente costosa, non sembra particolarmente intenzionato a scendere dalla richiesta di 40 milioni di euro. Il giocatore attualmente ha uno stipendio di poco inferiore al milione e mezzo, fino al 2023.

Nelle scorse settimane il Milan, su spinta di Maldini, aveva seguito da vicino Florian Thauvin dell'OM ma le recenti evoluzioni all'interno del club transalpino e soprattutto il lavoro di Jorge Sampaoli sembrano aver convinto il classe '93 a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Da qui la virata rossonera, che in caso di partenza di Castillejo proverà a stringere per il talento del Lille.

Il Cagliari è pronto a blindare il difensore classe 2001 Andrea Carboni. Il club di patron Giulini, riporta 'Sky', ha trovato l'accordo col giocatore per un nuovo contratto valido fino a giugno 2025, ovvero tre anni in più rispetto all'attuale accordo.

Maxime Lopez è in procinto di diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Sassuolo. Ventidue presenze con la maglia della squadra di Roberto De Zerbi, il centrocampista francese alla prossima presenza di almeno 30 minuti diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Sassuolo. Scatterà infatti l'opzione per il riscatto automatico dall'Olympique Marsiglia, per una cifra che a seconda dai bonus varierà da uno a tre milioni di euro.

L'Hellas Verona riscatterà Federico Dimarco al termine di questa stagione. Tornato lo scorso settembre dall'Inter in prestito con diritto di riscatto, il laterale classe '97 che all'occorrenza può fare anche il terzo di difesa verrà acquistato a titolo definitivo dal club scaligero per i 6 milioni di euro già pattuiti al momento dell'accordo. Per l'Hellas, il valore di Dimarco è già oggi superiore a quello pattuito lo scorso settembre e si aggira intorno agli 8-9 milioni di euro.

Quagliarella e la Sampdoria, un matrimonio destinato a continuare. Parola di Massimo Ferrero, patron dei blucerchiati, che ha avuto parole al miele per il suo capitano. "Gli ho detto che fin quando ci sarò io ci sarà lui. Magari se mi fa uno sconto sul rinnovo, con bonus sui gol possiamo trovare facilmente un accordo, è un ragazzo fantastico.

Mateo Musacchio lascerà l'Italia al termine di questa stagione. Passato dal Milan alla Lazio nell'ultima finestra di calciomercato, il difensore argentino classe '90 è in scadenza e il suo contratto non verrà prolungato dalla società biancoceleste per un'altra stagione. È probabile che dalla prossima estate Musacchio tornerà a giocare in Spagna, probabilmente al Betis Siviglia.

Antonin Barak è uno dei protagonisti dell'Hellas Verona di Ivan Juric. Arrivato la scorsa estate dopo una stagione piuttosto incerta tra Udinese e Lecce, il centrocampista ceco verrà riscattato per sei milioni di euro e già oggi vale più del doppio. Non solo: sulle sue tracce ci sono già tre club di Premier League: Southampton, Crystal Palace e anche il Manchester City allenato da Guardiola.

AGUERO, PAZZA TENTAZIONE LEEDS. OVERMARSA ANNUNCIA: "ONANA RINNOVA". ORBAN PROLUNGA IL SUO CONTRATTO CON IL LIPSIA.

Marcelo Bielsa tenta Sergio Aguero. La notizia è clamorosa e potrebbe stravolgere molte strategie di mercato delle big. I pro per il Kun sarebbero tanti: resterebbe in Inghilterra, in una città distante solo un'ora da quella in cui ha vissuto negli ultimi dieci anni; continuerebbe a giocare in Premier, inseguendo altri record; giocherebbe nella squadra allenata dal Loco, che stima e apprezza. Certo, dall'altra parte ci sono i contro: il Leeds non parteciperà alle prossime competizioni europee a meno di miracoli e potrebbero arrivare offerte più vantaggiose sul piano economico. Il fascino di Bielsa, però, potrebbe avere la meglio

Il direttore sportivo dell'Ajax, Marc Overmars, ha annunciato che nonostante la squalifica di un anno per doping comminata al portiere André Onana, il club rinnoverà il suo contratto: "Siamo in trattativa con lui e speriamo di fare chiarezza presto, probabilmente nelle prossime settimane". 25 anni, Onana è squalificato da tutte le competizioni fino al 5 febbraio 2022 e il suo contratto scade il 30 giugno.

Il Lipsia rende noto che il difensore Willi Orban ha rinnovato fino al 2025. L'ungherese, 28 anni, è arrivato dal Kaiserslautern nell'estate del 2015 e con i sassoni ha fin qui raccolto 189 partite, segnando 18 reti.