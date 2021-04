La Stampa: “Scambio Icardi-Dybala, la Juve fissa un incontro con Wanda Nara”

La Stampa nell'edizione odierna lancia la bomba di mercato in casa bianconera con questo titolo: “Scambio Icardi-Dybala, la Juve fissa un incontro con Wanda Nara”. Dybala è un pezzo pregiato e può finire in uno scambio con il Barcellona, ma soprattutto con il PSG per avere Icardi. Già in agenda un incontro fissato con la moglie-agente Wanda Nara ed i discorsi tra le due società sembrano ben avviati a causa anche dello scarso minutaggio a Parigi dell'ex Inter. Marotta intanto ha prenotato Dybala come svincolato e può incassare 15 milioni di bonus in caso di ritorno in Italia di Icardi.