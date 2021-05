Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 maggio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, TRA QUALCHE GIORNO ARRIVERA’ L’ADDIO DI GATTUSO. INTER, YOUNG NEL MIRINO DELLA MLS. MILAN, FUTURO INCERTO DI DALOT E BRAHIM DIAZ. JUVENTUS, AOUAR POTREBBE RESTARE UN’ALTRA STAGIONE ALL’OL. JUVENTUS, IN CINQUE SUL MERCATO PER ABBASSARE IL MONTE INGAGGI.

La questione è maledettamente seria, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che Spezia e Napoli si giocano la stagione ed il futuro. E' la resa dei conti per Rino Gattuso che deve vincere, altrimenti metterebbe in serie discussione l’obiettivo stagionale. In ogni caso il suo futuro è già deciso perché né lui né Aurelio De Laurentiis hanno intenzione di continuare insieme. Una situazione che rasenta il limite della sopportazione, per intenderci, e la fine del campionato sarà una liberazione per entrambi. Tra i due è nato quasi un patto silenzioso, per il bene del club e per rispetto verso i tifosi.

Non c'è soltanto il Watford sulle tracce di Ashley Young. Secondo il Sun, nel futuro dell'esterno dell'Inter c'è anche la MLS. L'Inter Miami si sarebbe inserito infatti nella corsa per l'ex Manchester United, considerato un affare interessante per l'estate, quando il suo contratto con i nerazzurri terminerà.

A fine campionato il Milan dovrà sedersi a più tavoli per trattare la permanenza in rossonero di diversi calciatori in prestito. Diogo Dalot e Brahim Diaz, rispettivamente di proprietà di Manchester United e Real Madrid, sono in attesa di sviluppi, per ora il futuro è ancora incerto. E lo stesso vale per Mario Mandzukic, per il quale - scrive La Gazzetta dello Sport - l'interrogativo è più tecnico che finanziario.

L'anno scorso Houssem Aouar avrebbe lasciato molto volentieri l'Olympique Lione, ma quest'anno la musica è cambiata e la Juventus, interessata al centrocampista, dovrà prenderne atto. A scriverlo è L'Equipe, secondo cui la volontà del giocatore, ad oggi, sarebbe quella di restare un'altra stagione all'OL al fine di lasciare un'impronta migliorare. Quest'annata, infatti, per lui è stata caratterizzata da tanti, troppi infortuni.

Aaron Ramsey guadagna quasi 10 milioni di euro, Adrien Rabiot ne percepisce 8, l'accordo con Alex Sandro è quantificato sui 6 e Federico Bernardeschi ha un ingaggio da 4 milioni. A loro vanno aggiunti i rientranti Douglas Costa e Daniele Rugani. Sono questi i contratti pesanti di cui la Juventus vuole liberarsi durante la prossima sessione estiva, pertanto tutti e cinque i calciatori finiranno sul mercato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

UFFICIALE, NEYMAR HA RINNOVATO FINO AL 2025 CON IL PSG. IL TOTTENHAM BLINDA KANE: “NON È SUL MERCATO”. REAL MADRID, NIENTE PIU’ PAZIENZA CON HAZARD: È SUL MERCATO. BAYERN MONACO, LEWANDOWSKI PUO’ PARTIRE: CHELSEA E MANCHESTER CITY IN POLE.

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è finalmente arrivato l'annuncio: Neymar Junior ha rinnovato il proprio contratto con il Paris Saint-Germain, prolungandolo fino al 2025. Un anno in meno, dunque, rispetto a quanto trapelato ieri, ma comunque un grande colpo per i parigini, che blindano così uno dei loro gioielli.

E' di qualche giorno fa la notizia dell'interessamento del Manchester United per Harry Kane, ma da Londra hanno risposto puntuali: "Il nostro bomber non è sul mercato". Il centravanti classe '93 è considerato fondamentale per il progetto degli Spurs e, stando a quanto raccontato dallo Standard Evening, non sarà presa in considerazione nessun'offerta per lui.

Il Real Madrid ha perso la pazienza con Eden Hazard, acquistato per 120 milioni di euro e praticamente mai disponibile e al meglio per Zinedine Zidane. Secondo Marca, il club madrileno ha messo l'ex Chelsea sul mercato ed è pronto ad ascoltare offerte per lui e venderlo già la prossima estate.

Pini Zahavi è pronto a portar via un altro campione dal Bayern Monaco. Dopo l'addio di David Alaba anche Robert Lewandowski potrebbe lasciare la Baviera. ESPN fa sapere che i club più interessati al bomber polacco sono Chelsea e Manchester City, le due finalisti di quest'edizione della Champions League. I contatti andranno avanti per capire quanti margini ci sono di un passaggio in Premier League.