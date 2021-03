Oggi il derby di Genova - I marcatori: di Milito l’unica tripletta, Mancini a quota 4 reti

Storie di derby. Storie di attaccanti, cannonieri veri ma anche di bomber che non ti aspetti. Sono tanti i marcatori che hanno lasciato il loro timbro in una stracittadina della Lanterna. Che hanno fatto gioire una parte della città e deluso e rattristato la seconda. Calciatori famosi o giocatori che restano nell’immaginario collettivo solo per un gol in una partita tanto attesa quanto sentita a Genova. Si va da Diego Milito, unico calciatore ad aver realizzato una tripletta, era il 3 maggio 2009, fino a Roberto Mancini e Gianluca Vialli, il primo autore di quattro gol come El Principe e il secondo a segno tre volte.

Baldini e Bassetto capocannonieri - A guardare tutti dall’alto con cinque reti sono l'ex Samp Adriano Bassetto e Giuseppe Baldini, anche se quest’ultimo ne ha realizzate quattro con la maglia blucerchiata e uno quando militava nel Genoa. A quota quattro, come già detto, ci sono Milito e Mancini mentre a tre reti fra gli altri troviamo, al pari di Oscar Damiani, Gianluca Vialli, Eder, Gabbiadini, Quagliarella e Scamacca, possibili protagonisti della sfida di questa sera. In particolare l’attaccante del Grifone ha realizzato tre gol in poco più di 25 giorni, uno in campionato e due in Coppa Italia, entrando anche nella speciale classifica dei calciatori che hanno realizzato una doppietta nel derby della Lanterna.

I MARCATORI NEL DERBY DI GENOVA

5 reti

Baldini (4 Samp, 1 Genoa)

Bassetto (Sampdoria)

4 reti

Mancini (Sampdoria)

Milito (Genoa)

3 reti

Barison (2 Genoa, 1 Samp)

Conti (Sampdoria)

Damiani (Genoa)

Da Silva (Sampdoria)

Eder (Sampdoria)

Gabbiadini (Sampdoria)

Pavoletti (Genoa)

Quagliarella (Sampdoria)

Roselli (Sampdoria)

Scamacca (Genoa)

Vialli (Sampdoria)