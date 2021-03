Panorama - La Serie A sbarca su DAZN, ma quanto costerà? Sicuro l'addio ai 10 euro al mese

vedi letture

L’assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN per il prossimo triennio per il calcio italiano rappresenta un vera rivoluzione. Dopo anni e anni di dominio di SkySport il massimo campionato passa alla piattaforma streaming gran parte delle gare (7 su 10 in esclusiva) saluteranno l’emittente satellitare per approdare alla contender arrivata in Italia nel 2018.

Il primo pensiero di praticamente tutti gli appassionati del nostro campionato dopo aver appreso la notizia è stato: quanto costerà vedere la Serie A su DAZN? Sarà riconfermato il costo di dieci euro mensili attualmente in essere con 3 gare su dieci a disposizione oltre a tutti gli altri sport e ad alcuni campionati stranieri come Liga e Ligue 1?

Secondo quanto riportato da Panorama nella sua versione digitale tali cifre diventeranno presto un ricordo. Dopo un prevedibile periodo promozionale il prezzo si dovrebbe attestare sui 30 euro al mese, ovvero lo stesso che NowTv, versione online dell’offerta Sky, chiede attualmente.