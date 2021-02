Riparte l'Europa: Atalanta, il Real Madrid ha un sacco di probleim. E poi c'è l'Inter

Domani ricominciano le Coppe Europee. Le italiane che le giocheranno sono sei, dalla Juventus che affronterà il Porto mercoledì a Lazio e Atalanta, protagoniste settimana prossima. Più impegni invece per l’Europa League, con Milan, Napoli e Roma che potrebbero avere un turno in più nello stesso periodo che va fino a metà marzo.

ATALANTA

Tre punti con giallo. Perché il gol di Muriel è stato sì straordinario per l’Atalanta, sia per tempismo che per efficacia, ma al quarto minuto di recupero c’è stato un rigore concesso al Cagliari e poi tolto dopo avere consultato il Var dall’arbitro. Un sospiro di sollievo in ottica eventuale quarto posto e, dopo parecchie settimane, finalmente una settimana completa per prepararsi all’andata di Champions League contro il Real Madrid, oltre al Napoli di domenica.

INTER IN MEZZO - Oltre alla rivincita per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, ben lanciato dalla vittoria contro la Juventus, le due sfide contro Real Madrid verranno giocate il 24 di febbraio e il 16 di marzo. Poi Sampdoria, Crotone e Spezia, in un filotto di appuntamenti già visti all’andata, quando però erano arrivati solamente quattro punti in quattro giornate, nonostante le sfide non propriamente così dure. La Champions è un obiettivo senza fretta, la finale di Coppa Italia sarà il primo obiettivo, senza allontanarsi però dal quarto posto.

IL CALENDARIO

Atalanta-Napoli 21 febbraio

Atalanta-Real Madrid 24 febbraio

Sampdoria-Atalanta 28 febbraio

Atalanta-Crotone 3 marzo

Inter-Atalanta 8 marzo

Atalanta-Spezia 12 marzo

Real Madrid-Atalanta 16 marzo