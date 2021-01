Rush finale - il Cagliari può salutare in anticipo Ounas: su di lui ci sono Spezia e Parma

Quella di Cagliari poteva, doveva, essere l’occasione del riscatto per Adam Ounas. L’ipotetico 4-3-3 di Di Francesco in fondo sembrava lo schema giusto per esaltare le qualità dell’algerino. Il classe ’96 invece ha trovato non poche difficoltà in Sardegna, di varia natura: il cambio modulo voluto dal tecnico, poi la positività al Covid, quindi qualche problemino muscolare ne hanno compromesso la continuità e in queste ultime ore di mercato il Cagliari potrebbe decidere di interrompere il prestito dal Napoli. Il giocatore però, se questa dovesse essere la scelta, difficilmente resterebbe in azzurro. Per lui potrebbero aprirsi le porte di un nuovo prestito: in passato si è interessato lo Spezia, col modulo di mister Italiano che potrebbe calzare a pennello. Ma nelle ultime ore anche il Parma si è messo in fila, anche se in ballo per i ducali resta anche il nome di Man del FCSB.