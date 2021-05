Sky Sports - Giroud-Milan, intesa a un passo. Chelsea, in vendita Abraham ed Emerson

vedi letture

Olivier Giroud a un passo dal trasferimento al Milan. La tv inglese Sky Sport annuncia di un accordo praticamente a un passo tra il club rossonero e il centravanti francese, in scadenza di contratto coi blues. Il Chelsea che lascerà andare via a parametro zero il centravanti classe '86 è inoltre pronto ad ascoltare offerte anche per altri due giocatori, ufficialmente sul mercato: Tammy Abraham ed Emerson Palmieri