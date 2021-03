Speciale panchine - Il bilancio di Fonseca alla Roma: la conferma passa dell’Europa

Se il campionato italiano fosse composto solo da squadre medio-piccole, nessuno avrebbe dubbi: Paulo Fonseca meriterebbe la conferma anche per il terzo anno. Per sfortuna del tecnico giallorosso, però, non è così ed esistono anche i big match e qui arrivano i problemi. In due anni di gestione portoghese la Roma ha giocato 66 partite in campionato, 21 di queste sono scontri diretti ma il bottino è magrissimo. Appena sedici sono i punti conquistati con sole tre vittorie (tutte nella passata stagione) e un clean sheet nello 0-0 di San Siro contro l’Inter del 2019. Il trend è poi peggiorato se guardiamo all’anno in corso dove non si contano successi, ma solo 3 pareggi e 6 sconfitte. Numeri che pesano molto sul bilancio dell’allenatore e sull’eventuale conferma a fine stagione. Già, perché se si esaminasse il percorso contro le altre squadre della Serie A, il risultato sarebbe più che sufficiente. Dei 135 punti a disposizione nell’anno e mezzo nella capitale, Fonseca ne ha portati a casa 104 (quasi l’80%). Il piatto piange, invece, quando l’asticella si alza e di questo i Friedkin non possono non tenerne conto. Ecco che in chiave riconferma allora sarà fondamentale il percorso europeo. Se quello dello scorso anno si è interrotto contro il Siviglia agli ottavi di finale, quest’anno la Roma ha già strappato il pass per i quarti dell’Europa League con l’Ajax. L’obiettivo della squadra deve essere quello di arrivare fino in fondo perché il quarto posto in campionato dista 5 punti e un posto nella prossima Champions può passare proprio dalla vittoria dell’Europa League. Dovesse accadere scatterebbe in automatico il rinnovo per il terzo anno a Fonseca, senza Europa dei grandi, però, sarebbe addio e il casting a Trigoria è già cominciato da tempo.