Speciale panchine: il punto sul Napoli. De Laurentiis sogna Sarri e ha già deciso su Gattuso

Il futuro della panchina del Napoli ha una sola certezza. Non sarà con Gennaro Gattuso. La rottura con la piazza e con Aurelio De Laurentiis è forte, netta e ben chiara. Eppure la squadra è sempre stata dalla sua parte ma non è bastato. E non basterà nel caso anche l'eventuale qualificazione in Champions League, non bastano anche i complimenti del Presidente e tutto quel che ne sarebbe potuto conseguire. L'addio è segnato e deciso, strano ma così è il calcio: il futuro riserva già richieste e proposte per Ringhio, la Roma e la Fiorentina, giusto per restare tra i confini nostrani.

Che farà il Napoli? De Laurentiis ha un nome in mente. Maurizio Sarri. Il gran ritorno, l'uomo che ha quasi sottratto lo scettro dalle mani della Juventus. E che ha fatto il passo del tradimento, andando proprio in bianconero. Solo che, a differenza di Gonzalo Higuain, il rapporto con ADL è rimasto intatto, le parti hanno capito che si è trattato di un upgrade professionale e poi c'è stato anche l'intermezzo vittorioso a Londra al Chelsea e non è certo questione di poco conto. Sarri è il sogno, Rafa Benitez un nome che affascina soprattutto il presidente ma l'assenza dalle grandi panchine d'Europa da anni è un fattore che può pesare, in negativo, sul piatto della bilancia. Tra i profili che affascinano c'è senza dubbio quello di Paulo Fonseca, la cui avventura alla Roma sembra giunta ai titoli di coda e lo stesso dicasi per Simone Inzaghi alla Lazio. Poi Roberto De Zerbi, che però potrebbe rimanere al Sassuolo; Vincenzo Italiano, che però sarebbe una scommessa dopo un solo anno di A. E Ivan Juric, stimato, elogiato, ma forse non il primo nome della lista di Aurelio De Laurentiis. Che ha un sogno: il Sarri 2.0.