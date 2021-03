Speciale panchine: il punto sull'Hellas. Le grandi vogliono Juric: lascia o raddoppia?

Uno degli allenatori più desiderati del panorama italiano. Quel che ha fatto in questi due anni insieme alla società, insieme alla proprietà, è qualcosa che va oltre al capolavoro: Ivan Juric ha dimostrato di meritarsi le attenzioni di tante big e non è un caso se a gennaio c'è chi all'estero avrebbe fatto carte false pur di averlo. Ha però giurato fedeltà al Verona e questa è la strada scelta. Insieme a Setti e D'Amico ha formato una squadra che è stata capace non solo di portare gli scaligeri alla salvezza, cosa che pareva inizialmente una chimera e appare ora come una pura formalità. Ha valorizzato o lanciato talenti e anche dato una precisa identità tattica al progetto.

Lascia o raddoppia? Le sensazioni sono che il Verona spera che resti, che lui in cuor suo sia tentato dal proseguire il percorso ma che al contempo che entrambe le parti siano consapevoli che una chiamata potrebbe arrivare. Dal Napoli, dalla Fiorentina o ancora dall'estero. Il calcio di Juric piace a molti, per intensità, stile e soprattutto per identità. I protagonisti così aspettano che qualcosa cambi, che qualcosa arrivi o che tutto resti così com'è. Ma in caso d'addio? Per ora l'Hellas non ci vuol pensare, ma è chiaro che servirà una scelta di campo. Di allenatori come lui ce ne son pochi: l'allievo, come Juric è stato per Gasperini, è Francesco Modesto della Pro Vercelli. Altrimenti servirà nel caso un altro colpo di genio della dirigenza.