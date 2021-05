Valzer degli allenatori - Firenze aspetta Gennaro Gattuso. Il contratto è pronto sul tavolo

La Fiorentina ha deciso di cambiare Giuseppe Iachini e al netto degli strali degli ultimi giorni, Rocco Commisso ha indicato la via alla dirigenza viola. Che è pronta a confermare, peraltro, nella figura di Daniele Pradè aggiungendo anche un altro uomo mercato: Roberto Goretti, ex Perugia, è il primo nome a attenzione anche all'ipotesi Pietro Accardi che è l'uomo mercato dell'Empoli salito dalla B alla A. E in panchina? Salutato Iachini, come detto, ieri c'è stato un incontro tra presente e probabile futuro con Gennaro Gattuso.

Niente di firmato e di deciso ma il contratto è già sul tavolo. Due anni con opzione per il terzo, ipotesi che le parti hanno già discusso alla stregua del progetto tattico, tecnico ed economico. Gattuso è il primo nome per la lista, per distacco sembra quasi l'unico. Però la corsa Champions degli azzurri ha fatto cautelare i viola che stanno ritornando anche a vagliare altre ipotesi, importanti, come Paulo Fonseca o Rudi Garcia, in un vero intreccio col Lione (dove il portoghese potrebbe andare, dove lascerà l'ex tecnico della Roma).