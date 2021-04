Iachini: "Grande amicizia con Prandelli. Ballardini? Ognuno ha la sua idea, lo rispetto"

“Non conosco la vicenda e direi cose sciocche. In generale, posso dire che siamo dei privilegiati a fare il lavoro che facciamo”. Così, nei giorni scorsi, Davide Ballardini, allenatore del Genoa, aveva risposto a chi gli chiedeva un commento sulle sorprendenti dimissioni di Cesare Prandelli. Oggi ne ha parlato Giuseppe Iachini, successore proprio dell’ex ct sulla panchina della Fiorentina: “Non me la sento di commentare dichiarazioni dei colleghi. Ognuno ha il suo pensiero e va rispettato. Nel caso di Cesare, c'è grande stima e amicizia. Ci conosciamo da anni e non me la sento di commentare un suo sfogo. Lui stesso ha chiesto a tutti di girare pagina e di lasciarlo tranquillo. È giusto rispettare la persona e andare avanti, pensando al lavoro. Non mi piace commentare le parole di Ballardini: Davide ha il suo pensiero e la sua idea, la rispetto. Ma per quanto riguarda Cesare, preferisco rispettare la persona e non commentare oltre. Ce l'ha chiesto lui, è giusto che sia così".

Qui la conferenza stampa di Iachini.