Ibrahimovic, pace fatta col CT. Può tornare in Nazionale per gli Europei

Zlatan Ibrahimovic dopo 5 anni potrebbe tornare in nazionale. Secondo La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic è diverso, meno egoista, sempre egocentrico, ma più maturo. Anche per tornare in nazionale, forse, dopo aver dato un rumoroso addio alla Svezia nel 2016. Lo ha capito anche il c.t. Janne Andersson dopo l'incontro andato in scena a novembre. "Se Zlatan apre la porta, dobbiamo parlare. Quello che ci siamo detti rimane fra di noi" le sue parole. Non c’è accordo totale, però il destino è tracciato. Il primo passo è stato fatto e lo ha fatto Ibrahimovic. Non è scontato che sia nella rosa per l’Europeo, ma se starà bene, sarà possibile lasciarlo a casa? Ibrahimovic è rinato tornando in Italia e ha dato la scossa a un club che si era abituato a vivacchiare: questo il grande risultato ottenuto dallo svedese. C’è un Europeo da giocare, altro grande obiettivo per un campione che pretende sempre l’uscita di scena migliore.